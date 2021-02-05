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​Російські диверсанти знищують системи відеоспостереження у "сірій зоні" на Донбасі, - розвідка

В зоні ООС активізувалися диверсійні та снайперські пари бойовиків.

​Російські диверсанти знищують системи відеоспостереження у "сірій зоні" на Донбасі, - розвідка
Фото: www.0629.com.ua

На Донбасі російські диверсанти знищують елементи систем відеоспостереження, щоб приховати дії окупаційних військ в "сірій зоні" і уникнути відповідальності за порушення Мінських домовленостей.

Про це повідомив на брифінгу прессекретар Міноборони Михайло Шаравара з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони, передає "Укрінформ".

"Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ активізувало залучення диверсійно-розвідувальних груп і снайперських пар для дій в районах передових позицій з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ)", - йдеться у повідомленні.

За інформацією розвідки, російські диверсанти знищують елементи систем відеоспостереження, щоб приховати дії бойовиків у "сірій зоні" та уникненути відповідальності за порушення Мінських домовленостей про припинення вогню.

Нагадаємо, напередодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про загострення ситуації на Донбасі перед ухваленням санкцій щодо каналів Медведчука.

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