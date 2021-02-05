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НАБУ та САП домоглися заборони будівельних робіт на території пам’ятки архітектури "Дача Маразлі" в Одесі

На цій території планували побудувати багатоповерхівки та паркінг.

НАБУ та САП домоглися заборони будівельних робіт на території пам’ятки архітектури "Дача Маразлі" в Одесі
Дача Маразлі
Фото: Пресслужба НАБУ

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура домоглися заборони на проведення будівельних робіт на території пам’ятки архітектури, відомої як "Дача Маразлі", в Одесі.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Зазначається, що комплекс будівель, які становлять історичну цінність, опинився під загрозою руйнування через дії забудовника. На цій території планували побудувати багатоповерхівки та паркінг.

"За клопотанням  НАБУ і САП, ухвалою слідчої судді Вищого антикорупційного суду накладено арешт на земельні ділянки площею понад 1 га, в межах яких розташовано комплекс споруд «Дачі Маразлі». Арешт передбачає заборону на відчуження та користування земельними ділянками в частині здійснення будівельних робіт. Самі ж споруди, розташовані на арештованих земельних ділянках, є об’єктом розслідування можливих зловживань службових осіб Одеської облради під час продажу у вересні 2018 року нежитлових приміщень («Дачі Маразлі») на користь приватних структур", - повідомили в НАБУ.

Раніше на вказані будівлі також було накладено арешт. Зазначене розслідування детективи НАБУ здійснюють з липня 2019 року.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року міський департамент архітектури і містобудування Одеси видав ТОВ "Бульвар 1 906" містобудівні умови на будівництво на Лидерсовском бульварі. Зазначеалося, що будівництво курортно-оздоровчого комплексу з підземним паркінгом висотою 6-7 поверхів планується за адресою: Лідерсівський бульвар, 15-Г, в межах земельної ділянки за адресою: Лідерсівський бульвар, 13-Б, який знаходиться в оренді ТОВ "Бульвар 1906" , з знесенням нежитлових приміщень.

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