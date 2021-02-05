В українського режисера, колишнього політв'язня Кремля Олега Сенцова народилася донька. Дівчинку назвали Еммою.

Про це Сенцов повідомив у фейсбуці, опублікувавши фото з новонародженою донькою.

Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Олегові Сенцову 44 роки. Має двох дітей, дочку Аліну (2002) та сина Владислава (2004).

Нагадаємо, Сенцов перебував за ґратами в Росії під надуманими звинуваченнями з травня 2014 року по вересень 2019 року. У серпні 2015 року російський суд засудив українця до 20 років колонії суворого режиму за підпал дверей офісу Російської громади Криму і вікна місцевого відділення "Єдиної Росії". У РФ його звинуватили у створенні на території Криму "терористичної спільноти". Сенцова відпустили в рамках обміну "35 на 35", який відбувся 7 вересня.

Як повідомляло Громадське, під час перебування Сенцова у російському ув’язненні діти перебували в окупованому РФ Криму: Аліна - у старшої сестри Олега Галини, а Влад жив з мамою - колишньою дружиною Олега Аллою. Вихідні діти Сенцова проводили у матері Олега в селі Скалисте Бахчисарайського району.

У листопаді Фонд Віктора Пінчука купив квартири в Києві п'ятьом звільненим українським політв'язням Кремля, в тому числі Сенцову.

Торік у січні Сенцов повідомив, що перевіз до Києва маму й сина. "З ним виявилось найважче, тому що колишня дружина не хотіла його відпускати. Вона, до речі, етнічна українка, народилась на Івано-Франківщині. Влад знаходився не тільки у сумних умовах, але і під тиском пропаганди та брехні", - розповів тоді у фейсбуці Олег Сенцов.