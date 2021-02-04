Фото: "Схеми"

Свято припало на перший день закінчення локадуну в Україні, 25 січня, але гості вітали президента кількома днями пізніше - 29 січня. Захід проходив у будинку Зеленського на вул. Грушевського, але не на тому поверсі, де розташована його квартира.

Апартаменти з терасою, де відбувалося святкування, належать Тімуру Міндічу - співвласникові студії "Квартал-95", бізнес-партнеру Ігоря Коломойському та одному з гостей президентського свята.

Також на терасі були помічені люди, схожі на Володимира Зеленського, акторів "Кварталу" Олену Кравець, Євгена Кошового, Степана Казаніна, Валерія Жидкова, Міку Фаталова, першого помічника президента Сергія Шефіра, одного з художніх керівників "Кварталу" Олександра Пікалова, заступника голови ОП Кирила Тимошенка та інших так чи інакше пов'язаних з президентом України осіб.

"О пів на третю поїхав і сам Володимир Зеленський – у святковій компанії він перебував понад сім годин", - зазначили журналісти.

"Схеми" з'ясували, що святкування президентського дня народження тривало близько восьми годин.

"За підрахунками журналістів, лише з того, що їм вдалося побачити й зафіксувати в квартирі на Грушевського 9а – там перебувало близько 30 гостей. Жоден з них, окрім персоналу, не був у захисній масці: ані в квартирі, ані на виході з будинку, навіть сідаючи в таксі. При цьому сам Володимир Зеленський як президент від моменту початку пандемії неодноразово нагадував українцям про необхідність дотримання карантинних заходів безпеки", - йдеться у матеріалі.

Журналісти спитали у головного санітарного лікаря, заступника міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, чи підпадає домашнє святкування під вимоги до карантину, які забороняють заходи за участю більш ніж 20 осіб без дотримання дистанції у 1,5 метри.

"Коли ми писали постанову і прописували саме цей пункт «масові» – ми там говорили про всі заходи, якщо не врегульовані цією постановою. Тому це стосується і домогосподарств. З епідемічної точки зору постанова прописана саме так", - зазначив Ляшко.

На питання про те, чи можна викликати поліцію, якщо хтось влаштував удома свято за участю більш ніж 20 осіб, Ляшко відповів ствердно.

"Це масовий захід. Так. І викликається поліція. Є порушення карантину. Таксі прирівнюється до громадського транспорту. Тобто пересування поза межами власного автомобіля. Тому потрібно бути у масці, як і водій", - зазначив він.

Нагадаємо, що локдаун в Україні діяв протягом 8-25 січня. 25 січня голова МОЗ Максим Степанов повідомив, що Міністерство охорони здоров'я збирається повернути адаптивний карантин із зонуванням населених пунктів залежно від ситуації з поширенням коронавірусу. Поки що для всієї країни діють обмеження "помаранчевої" зони. Втім до того у Київській школі економіки зазначили, що згідно з їх аналізом, зниження офіційної статистики нових випадків поки що не може однозначно вказувати на те, що українці стали менше хворіти на COVID-19.

Адаптивний карантин в Україні було впроваджено ще у травні, а діяв він по середину листопада. Під час цього карантину всі регіони були поділені на "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону" зони. Щотижня урядова та регіональна комісії робили перерозподіл за зонами залежно від ситуації з захворюваністю.

У листопаді Кабмін вирішив відмовитися від цього та ввів карантин вихідного дня, коли фактичний локдаун був тільки протягом суботи і неділі, а в будні дні по всій країні були обмеження "помаранчевої" зони.

3 лютого голова уряду Денис Шмигаль повідомив, що епідемічна ситуація в Україні дозволяє повернутися до адаптивного карантину. Він не виключив, що обмеження для різних зон можуть переглянути та відкорегувати.