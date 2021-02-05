Вітренку знайшли нову посаду, якщо він не пройде в Кабмін (доповнено)
Вітренку знайшли нову посаду, якщо він не пройде в Кабмін (доповнено)
Блокування каналів Медведчука: у Верховному суді оскаржили указ Зеленського
Блокування каналів Медведчука: у Верховному суді оскаржили указ Зеленського
Ветерани військової розвідки України працювали в інтересах ФСБ, - СБУ
Ветерани військової розвідки України працювали в інтересах ФСБ, - СБУ
Самый громкий голос
Самый громкий голос
Російська вакцина від ковіду показала 91,6% ефективності. Чи дійсно це так?
Російська вакцина від ковіду показала 91,6% ефективності. Чи дійсно це так?
Енергодар залишився без світла і води через аварію на Запорізькій ТЕС
Енергодар залишився без світла і води через аварію на Запорізькій ТЕС
​У Росії заарештовані протестувальники штовхали заглухлий поліцейський автозак
​У Росії заарештовані протестувальники штовхали заглухлий поліцейський автозак
«Префект» без префектури: як реформують виконавчу владу на місцях
«Префект» без префектури: як реформують виконавчу владу на місцях
Біля каналу "НАШ" сталися сутички, чотирьох учасників акції доставили в поліцію (оновлено)
Біля каналу "НАШ" сталися сутички, чотирьох учасників акції доставили в поліцію (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

"Всьому свій час": Данілов розповів, чому Медведчук не фігурує у санкційних списках

"Ми дуже ретельно відпрацьовуємо всі документи, щоб бути бездоганними в цьому питанні".

"Всьому свій час": Данілов розповів, чому Медведчук не фігурує у санкційних списках
Алексей Данилов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов не виключає запровадження санкцій стосовно головою політичної Ради Партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна".

"Почекайте, для всього свій час. Ми дуже ретельно відпрацьовуємо всі документи, щоб бути бездоганними в цьому питанні", - сказав Данілов, відповідаючи на питання журналіста про те, чому постійно в ході розмов про телеканали, які зникли з ефіру, виникає призвище Медведчука, однак в офіційних документах його ніде немає.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції щодо пов'язаних з представниками партії ОПЗЖ Медведчуком і депутатом Тарасом Козаком телеканалів 112, NewsOne і ZIK, а також двох літаків, на яких ті літали до Росії прямими рейсами.

Зеленський пояснив, що санкції ввели саме зараз, оскільки були зафіксовані причини для їх впровадження. Які саме - він не сказав, але представниця "Слуги народу" заявила, що це - фінансування юросіб з держави-агресора з використанням схем у ОРДЛО. Цим вона підтвердила інформацію про те, що підставою для введення санкцій проти Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування спецслужб, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

Секретар РНБО Данілов заявив, що влада готується запровадити нові санкції проти певних категорій осіб. Під обмеження потраплять і ряд народних депутатів України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також