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Росія вдається до будь-яких засобів для дестабілізації ситуації в Україні, - РНБО

"Агентура РФ сьогодні на нашій території просто шалена".

Росія вдається до будь-яких засобів для дестабілізації ситуації в Україні, - РНБО
Фото: ЦЕНЗОР

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов вважає, що Росія вдається до будь-яких засобів для дестабілізації ситуації в Україні.

Про це він заявив під час онлайн дискусії Київського безпекового форуму.

"Агентура Російської Федерації сьогодні на нашій території просто шалена. Тому у нас йде, скажімо так, не тільки війна гаряча, яка є на території Донецької і Луганської областей, які окупувала Росія. У нас є інформаційна війна і у нас є ще, скажімо так, шпигунська війна, яку вони ведуть кожного дня", - сказав Данілов.

Він назвав помилкою те, що після здобуття незалежності не був розформований КДБ.

"Я вважаю, що ми зробили велику помилку, коли ми не закрили на вулиці Банковій хрест-на-хрест Службу безпеки, КДБ перейменували в Службу безпеки України, лишили тих самих працівників. Це дуже і дуже небезпечно. Наслідки ми пожинаємо до цього часу", - наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде наголосила, що Донбас та Крим не можна називати "замороженими" конфліктами.

20 січня, під час слухань комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, постійний представник президента в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич заявив, що не бачить, щоб Росія готувалась до військового наступу на материкову України з території окупованого півострову.

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