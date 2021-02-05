Верховна Рада ухвалила впровадження електронних трудових книжок

Верховна Рада схвалила впровадження електронних трудових книжок в Україні.

За проєкт закону 3623 проголосували 265 народних депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою до документу, перехід на електронні трудові книжки має відбутися за п'ять років. За цей час можна використовувати які традиційні паперові, так і електронні книжки про трудову діяльність працівника.

Також закон встановлює, що пенсія буде призначатися автоматично, тобто без особистого звернення особи, але зі збереженням права відстрочення виходу на пенсію, при цьому, якщо особою перенесено призначення пенсії та продовжено перебування у трудових відносинах, розмір її пенсії підвищуватиметься на 0,5–0,75 %. У межах автоматичного призначення пенсій також передбачено можливість визначення за допомогою програмних засобів Державного реєстру найбільш вигідного варіанту для призначення пенсії, включаючи дату такого призначення.

Нагадаємо, що законопроєкт про переведення паперових трудових книжок в електронний формат Кабмін затвердив ще на початку червня 2020-го.

Оригінал паперової трудової книжки буде передаватися на зберігання працівнику як офіційний документ, а якщо працівник побажає продовжити її ведення, роботодавець на його вимогу буде зобов'язаний паралельно з електронним обліком трудової діяльності вносити в книжку записи про прийняття на роботу, переведення і звільнення.

Попередній уряд Олексія Гончарука теж пропонував перевести трудові книжки в електронний формат. Законопроєкт не встигли розглянути і після зміни Кабміну відкликали.

З 2000 року дані про трудовий стаж вносять в електронні реєстри.