На Донбасі бойовики чотири рази обстріляли українські позиції

Протягом минулої доби, 4 лютого, у районі операції Об’єднаних сил на Донбасі російські найманці чотири рази порушили режим припинення вогню. Поранення отримав український військовослужбовець.

Про це інформує пресцентр ООС.

Так, поблизу Південного збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з 82-х мм міномета та стрілецької зброї. В результаті обстрілу один український захисник отримав вогнепальне поранення. Воїна оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому надається медична допомога.

У районі Кримського було виявлено факт інженерного обладнання позицій противника у бік наших підрозділів.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська здійснили кілька пострілів зі станкового протитанкового гранатомета. А неподалік населеного пункту Павлопіль окупанти відкривали вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Від початку цієї доби, 5 лютого, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Неподалік Новомихайлівки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про загострення ситуації на Донбасі перед ухваленням санкцій щодо каналів Медведчука.