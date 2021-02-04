У Івано-Франківській області від коронавірусу помер лікар

Він був у похилому віці.

У селі Заболотів у Івано-Франківській області від ускладнень коронавірусної хвороби помер лікар. Про це на засіданні комісії ТЕБ та НС повідомив головний державний санітарний лікар області Руслан Савчук.

Він уточнив, що медик помер минулого тижня.

Він був у похилому віці.

"На жаль, у нас летальність серед медпрацівників від коронавірусу. Тиждень тому помер лікар з села Заболотова. Він, будучи на пенсії, надавав консультації особам, які цього потребували", - сказав Савчук.

Він також повідомив, що з початку пандемії на коронавірус захворіли 2 224 медпрацівника, з них видужали 2 027, ще 29 померли.

Нагадаємо, 27 грудня від COVID-19 помер завідувач інфекційної реанімації 5 лікарні Києва Олександр Артемов. Він боровся з хворобою кілька місяців.