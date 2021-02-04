Вітренку знайшли нову посаду, якщо він не пройде в Кабмін (доповнено)
Вітренку знайшли нову посаду, якщо він не пройде в Кабмін (доповнено)
Біля каналу "НАШ" сталися сутички, чотирьох учасників акції доставили в поліцію (оновлено)
Біля каналу "НАШ" сталися сутички, чотирьох учасників акції доставили в поліцію (оновлено)
Самый громкий голос
Самый громкий голос
Невідомі облили кров'ю під'їзд і побили вікна в авто керівництву АРМА
Невідомі облили кров'ю під'їзд і побили вікна в авто керівництву АРМА
«Префект» без префектури: як реформують виконавчу владу на місцях
«Префект» без префектури: як реформують виконавчу владу на місцях
Енергодар залишився без світла і води через аварію на Запорізькій ТЕС
Енергодар залишився без світла і води через аварію на Запорізькій ТЕС
Російська вакцина від ковіду показала 91,6% ефективності. Чи дійсно це так?
Російська вакцина від ковіду показала 91,6% ефективності. Чи дійсно це так?
Затриманий за пікет телеканалу "НАШ" передумав стрибати з будівлі поліції (оновлено)
Затриманий за пікет телеканалу "НАШ" передумав стрибати з будівлі поліції (оновлено)
У Міненерго назвали причину аварії на Запорізькій ТЕС
У Міненерго назвали причину аварії на Запорізькій ТЕС
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Івано-Франківській області від коронавірусу помер лікар

Медик помер минулого тижня. 

Він був у похилому віці.

У Івано-Франківській області від коронавірусу помер лікар
Фото: facebook/Івано-Франківська обласна клінічна лікарня

У селі Заболотів у Івано-Франківській області від ускладнень коронавірусної хвороби помер лікар. Про це на засіданні комісії ТЕБ та НС повідомив головний державний санітарний лікар області Руслан Савчук.

Він уточнив, що медик помер минулого тижня. 

Він був у похилому віці.

"На жаль, у нас летальність серед медпрацівників від коронавірусу. Тиждень тому помер лікар з села Заболотова. Він, будучи на пенсії, надавав консультації особам, які цього потребували", - сказав Савчук.

Він також повідомив, що з початку пандемії на коронавірус захворіли 2 224 медпрацівника, з них видужали 2 027, ще 29 померли.

Нагадаємо, 27 грудня від COVID-19 помер завідувач інфекційної реанімації 5 лікарні Києва Олександр Артемов. Він боровся з хворобою кілька місяців.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також