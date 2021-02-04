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Поліція назвала версії виникнення пожежі у реанімації запорізької лікарні

Правоохоронці не відкидають версію підпалу.

Поліція назвала версії виникнення пожежі у реанімації запорізької лікарні
Фото: пресцентр МВС

Слідство розглядає кілька версій причини пожежі в інфекційній лікарні Запоріжжя, внаслідок якої загинули 26-річна лікарка і троє пацієнтів.

Про це інформує пресцентр Міністерства внутрішніх справ.

Серед можливих причин - порушення пожежної безпеки, техніки безпеки під час роботи з обладнанням, а також несправність медичного обладнання. Не виключається і версія підпалу. 

"Вночі з 3 на 4 лютого внаслідок пожежі в обласній інфекційній лікарні Запоріжжя загинуло чотири людини. Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. За всіма ознаками пожежу кваліфіковано як надзвичайну ситуацію місцевого рівня", - зазначають у поліції.

Призначено експертизи, за результатами яких поліція спільно з ДСНС встановить причини трагедії.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час візиту на місце трагедії також повідомив, що не виключається вибух обладнання, адже вогонь поширився дуже швидко. Фахівці встановлюють причину вибуху.

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