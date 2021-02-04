Попередньою причиною пожежі в інфекційній лікарні Запоріжжя є вибух медобладнання

Причиною пожежі в інфекційній лікарні Запоріжжя, внаслідок якої загинули лікарка і троє пацієнтів, могло стати загоряння медичного обладнання.

Про це заявив головний лікар закладу Володимир Шинкаренко, повідомляє місцевий сайт 067.

"Слідство встановлює попередні причини пожежі, але ми підтверджуємо, що було загоряння медичного обладнання", - заявив Шинкаренко під час засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час візиту на місце трагедії також повідомив, що не виключається вибух обладнання, адже вогонь поширився дуже швидко. Фахівці встановлюють причину вибуху, повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я.

"Під час трагедії загинуло четверо людей, ще вісім постраждали, один пацієнт у важкому стані. Зараз їм надається фахова медична допомога. Також направлена група фахівців для психологічної роботи з постраждалими. Наразі головне завдання - оперативно встановити причину трагедії, зробити відповідні висновки і унеможливити повторення в майбутньому", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, в ніч на 4 лютого в реанімації Запорізької обласної інфекційної лікарні сталася масштабна пожежа, в результаті якої загинули четверо людей.

Відкрито справу за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 270 КК України).

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов терміново вилетів до Запоріжжя для встановлення обставин пожежі.