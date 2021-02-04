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Київський таксист, який вилетів на тротуар і на смерть збив двох людей, пішов під суд

Резонансну ДТП розслідували за три місяці.

Київський таксист, який вилетів на тротуар і на смерть збив двох людей, пішов під суд
Фото: kyiv.gp.gov.ua

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт проти 23-річного водія таксі, який у листопаді скоїв резонансну ДТП, вилетівши на тротуар на Кільцевій дорозі.

Унаслідок аварії загинули дві жінки, ще двоє осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.

Як повідомляє Київська міська прокуратура, справу слухатиме Святошинський районний суд Києва.

Водієві загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу - порушення правил безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, що водій керував автомобілем Hyundai Sonata з наліпками Uber, але в компанії повідомили, що аварія сталася в позаробочий час.

Чоловік не перебував у стані алкогольного сп'яніння. За версією слідства, він втратив керування під час зміни смуги руху.

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