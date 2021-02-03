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Перші аукціони з продажу в'язниць почнуться в лютому 2021 року, - Малюська

Документи на приватизацію першої в'язниці вже передали до Фонду держмайна.

Перші аукціони з продажу в'язниць почнуться в лютому 2021 року, - Малюська
Фото: kmu.gov.ua

Міністр юстиції Денис Малюська заявляє, що перші аукціони з продажу в'язниць почнуться в лютому 2021 року.

Про це він розповів в ефірі "Українського радіо".

"Ми очікуємо, що аукціони почнуться в цьому місяці, в лютому. Напевно, що оголошення про початок таких аукціонів буде приблизно через тиждень, через два. Тобто процес вже почався, ми документи на приватизацію першої в'язниці вже передали до Фонду держмайна в цю п'ятницю ... До кінця березня, я думаю, ми будемо розуміти, хто покупець і яку суму він заплатить ", - сказав Малюська.

Раніше планувалося, що великий розпродаж в'язниць в Україні відбуватиметься протягом літа-осені 2020 року, але, як повідомляв наприкінці грудня міністр, на заваді стали "численні бюрократичні перешкоди". 

Продавати планували великі занедбані комплекси, які ніким не використовуються, але на охорону та утримання яких витрачаються гроші платників податків.

За словами міністра, у 2021 році в Україні будуть приватизовані щонайменше 4 в’язниці.

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