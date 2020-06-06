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Минюст планирует "большую распродажу" тюрем в течение лета-осени

Малюська рассчитывает на положительное решение Верховной Рады.

Минюст планирует "большую распродажу" тюрем в течение лета-осени
Фото: kmu.gov.ua

Министерство юстиции планирует большую распродажу тюрем в течение лета-осени 2020 года, сообщил министр Денис Малюська в интервью "Радио Свобода".

"Мы действительно сокращаем количество тюрем. Мы «замораживаем» девять тюрем на этой неделе. Есть и другие десятки объектов, которые мы готовы выставить на продажу. Искренне надеюсь, что Верховная Рада примет этим летом законопроект, который это позволяет. Он, собственно, зарегистрирован в Раде. Соответственно, мы планируем большую распродажу тюрем в течение этого лета-осени", - сказал Малюська.

Он пояснил, что продавать планируют большие заброшенные комплексы, которые никем не используются, но на охрану и содержание которых расходуются деньги налогоплательщиков.

По словам Малюськи, самые привлекательные объекты будут предложены инвесторам во Львове. "В черте города есть сразу два учреждения, которые потенциально можно продать, и которые будут стоить дорого", - сказал министр.

В Одессе собираются продавать тюрьму, где в прошлом году произошел бунт с пожаром, но в основном министерство рассчитывает на приватизацию следственных изоляторов.

"Ну кому нужна тюрьма в конце концов? Конечно, речь о земельных участках. СИЗО (и речь в первую очередь идет о СИЗО) строились давно, 100-150 лет назад. Когда-то это считалось окрестностями, а сейчас это центры городов. Соответственно у нас огромные площади, несколько гектаров земель практически в каждом крупном городе на хороших земельных участках. Нам это не нужно. Более того, это дыра каждого города - СИЗО, потому что она притягивает криминалитет. Как правило, это плохое архитектурное здание", - сказал министр.

Напомним, что, по данным Департамента исполнения уголовных наказаний, в Украине сейчас 27 законсервированных тюрем и еще 9 собираются закрыть в скором времени. Еще 12 исправительных центров будут закрыты, если депутаты примут закон об альтернативных видах наказаний.

Использовать ненужные тюрьмы для разгрузки перегруженных следственных изоляторов невозможно, потому что они построены по барачному типу, а режим для следственных изоляторов предусматривает камерное содержание. Во-вторых, следственные изоляторы привязаны к областным центрам, где постоянно происходят судебные заседания и проводятся следственные действия при непосредственном участии заключенных.

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