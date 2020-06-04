В Раду внесен законопроект о продаже тюрем

Группа депутатов Верховной Рады зарегистрировала в четверг, 4 июня, законопроект №3591, который может позволить Минюсту начать продажу ненужных тюрем.

Об этом сообщил министр Денис Малюська в фейсбуке.

В случае принятия законопроекта 70% средств от продажи лишней недвижимости будет направлено на строительство новой и реконструкцию старой тюремной инфраструктуры. "В бюджете средств на тюремную реформу нет, поэтому источники финансирования мы находим самостоятельно, откуда и все последние инициативы: платные камеры, частные СИЗО и распродажи тюрем", - пояснил министр.

По данным Департамента исполнения уголовных наказаний, в Украине сейчас 27 законсервированных тюрем и еще 9 собираются закрыть в скором времени. Еще 12 исправительных центров будут закрыты, если депутаты примут закон об альтернативных видах наказаний.

Для примера: в Киевской области законсервированы" Ирпенский исправительный центр №132 и Березанская исправительная колония №95. Собираются закрыть и Бучанскую исправительную колонию №85.

Также Минюст хочет продать старые следственные изоляторы, например, во Львове или Киеве, и вынести их за пределы городов или в промзону.

"Чтобы не порождать лишние мифы сразу уточняю: продавать мы будем только неиспользуемые тюрьмы (уже много лет их у нас избыток), а потому распродажа тюрем вовсе не означает массовых освобождений осужденных; вряд ли кому-то из потенциальных покупателей интересна сама тюрьма как недвижимость, основную ценность составляют земельные участки под ними", - заявил Малюська.

Использовать ненужные тюрьмы для разгрузки перегруженных следственных изоляторов невозможно, потому что они построены по барачному типу, а режим для следственных изоляторов предусматривает камерное содержание. Во-вторых, следственные изоляторы привязаны к областным центрам, где постоянно происходят судебные заседания и проводятся следственные действия при непосредственном участии заключенных.