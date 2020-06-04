Аваков отверг параллели между событиями в Кагарлыке и Врадиевке

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает некорректным сравнение событий в Кагарлыке и Врадиевке.

Об этом он сказал на координационном совещании правоохранительных органов по пресечению преступлений и пыток со стороны правоохранительных органов.

"Сегодня одним из самых резонансных является позорный случай в Кагарлыкском отделе полиции. Отдельными политиками и в СМИ, к сожалению, проводятся параллели с событиями во Врадиевке в 2013 году. По характеру событие почти идентично. Но принципиальной является абсолютно отличающася реакция со стороны Национальной полиции. Врадиевку пытались скрыть. Мы не скрывали ничего. Двух негодяев немедленно задержали, а в город происшествия была вызвана следственная группа ГБР", - цитирует министра пресс-служба МВД.

Он добавил, что случаи пыток и нечеловеческого поведения полиции существуют в любой стране.

"Однако признаком здоровья системы является реагирование на такие случаи, принятие мер для наказания виновных в полной мере закона. Министерство внутренних дел активно поддерживает политику абсолютного неприятия нарушений прав человека", - сказал он.

По словам Авакова, в полиции собираются ввести систему Сustody Records - онлайн-регистрацию задержанных лиц во всех подразделениях полиции.

"В настоящее время происходит апробация данного пилотного проекта в полиции Кировоградской области. Он предусматривает переоборудование помещений 10 отделов и отделений полиции", - сказал глава МВД.

По его словам, для внедрения такого проекта во всех подразделениях полиции в государстве необходимо по предварительным подсчетам более 20 млн евро.

Напомним, что 25 мая внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских из Кагарлыка по подозрению в изнасиловании 26-летней женщины. В тот же день подразделение расформировали, а сотрудников отправили на переаттестацию.