Рада назначила Стефанишину вице-премьер-министром по вопросам евроинтеграции

Она сообщила, что в ее планах пересмотреть программу об Ассоциации с ЕС.

Верховная Рада проголосовала за назначение Ольги Стефанишиной на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. За соответствующее решение проголосовали 255 нардепов.

"На должность вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции предлагаю Ольгу Стефанишину. Она высококлассный специалист, руководила правительственным Офисом по европейской и евроатлантической интеграции три года. Перед Ольгой Витальевной будет стоять задание фактически возобновить работу этого Офиса", - сообщил перед голосованием премьер-министр Денис Шмыгаль.

Премьер добавил, что евроатлантическая интеграция воспринимается как внешнеполитическая история, но это на самом деле о реформах внутри Украины.

Шмыгаль также сообщил, что Стефанишина будет проводить переговоры с европейскими партнерами относительно пересмотра программы об Ассоциации с ЕС, в том числе в части торговых условий.

Сама Стефанишина перед голосованием за свое назначение озвучила приоритеты, которые, по ее мнению, помогут выходить на переговоры с ЕС и НАТО "как полноправному игроку на мировой арене". Это, по ее словам, защита национальных товаров и производителей.

"Это возможно сделать в рамках пересмотра договора об Ассоциации", - заявила она.

Стефанишина добавила, что нужно настаивать, чтобы финансирование было соразмерно с реформами на пути к евроинтеграции.

"Я считаю необходимым провести переговоры об увеличении некредитного финансирования, расширения двустороннего сотрудничества со странами-соседями в инфраструктуре. Мы должны внедрить изменения в законодательство о таможенной либерализации", - сообщила Ольга Стефанишина.

Напомним, что Верховная Рада уволила вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.

1 июня фракция "Слуга народа" обсудила назначение Стефанишиной вице-премьер-министром вместо Пристайко, который может стать послом Украины в Великобритании.

Ольга Стефанишина с марта по декабрь 2017 года работала директором Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции секретариата Кабмина. С декабря 2017 была гендиректором Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции секретариата.