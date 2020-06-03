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Кулеба назвал возможные компромиссы по Донбассу и Крыму

Глава МИД упомянул и о "красных линиях".

Кулеба назвал возможные компромиссы по Донбассу и Крыму
Фото: надано Дмитром Кулебою

Украина готова "к широким компромиссам" в вопросе возврата под свой контроль оккупированных территорий Донбасса и Крыма. В частности, власти готовы обсудить вопрос особого статуса этих территорий в пределах Украины.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью DW.

Однако, подчеркнул глава МИД, есть "красные линии", которые нельзя пересекать.

"Мы предлагаем России очень простое решение: мы никогда не будем пересекать наши красные линии, каковыми являются суверенитет и контроль нашей границы. Вместо этого мы готовы договориться об особом статусе этих регионов (Донбасса и Крыма, - ред.) в пределах Украины, не предоставляя им права налагать вето на какие-либо общенациональные решения", - сказал Кулеба.

Глава МИД добавил, что с некоторыми инициативами Украина уже выступала в рамках Трехсторонней контактной группы.

Ранее вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что вопрос Консультативного совета по Донбассу уже является нецелесообразным.

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