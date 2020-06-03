Вопрос о создании Консультативного совета по Донбассу уже неактуальный, - Резников

Вопрос о создании Консультативного совета в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе уже неактуальный.

Об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил в интервью Укринформу.

По словам Резникова, говорить о возможном создании Консультативного совета уже неактуально.

"Нет ответа от немецкой стороны, от французской, от ОБСЕ. Поэтому этот вопрос уже является нецелесообразным. Забыли и идем дальше", - заявил вице-премьер.

В то же время, почти завершились консультации и собеседования с кандидатами, которых планируют привлечь в украинскую делегацию в ТКГ в качестве представителей ОРДЛО.

"Может 8, может 16 (быть участников). В зависимости от повестки дня. У нас 4 рабочих группы. Вопрос не в количестве, а в качестве", - отметил Резников.

Также вице-премьер прокомментировал возможность возобновления консультаций со странами-подписантами Будапештского меморандума.

Резников сообщил, что во время встречи с немецкими коллегами такая возможность действительно обсуждалась.

"Мы в Берлине много чего озвучивали. Впрочем, Германия не является участником этого меморандума, поэтому это не совсем та площадка. Но мы во время консультаций с немецкими коллегами проговаривали потенциальное партнерство с США, Великобританией и другими странами цивилизованного мира... Позиция России, которая совершила акт вооруженной агрессии против Украины, понятная. Я же говорю о необходимости начала консультаций с нашими союзниками", - резюмировал вице-премьер.

Ранее замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Мережко назвал необоснованной "истерику" вокруг Консультативного совета.