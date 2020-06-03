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В случае назначения Ткаченко министром культуры его место в Раде займет Денис Маслов

36-летний Маслов баллотировался по спискам "СН" под № 138. 

Юрист Денис Маслов проходит в парламент от "Слуги народа" в случае назначения Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики. Об этом сообщил глава фракции "СН" Давид Арахамия, пишут "Українські новини".

"Господин Маслов - опытный юрист... в другом комитете будет работать просто. Я думаю, это будет достойная замена", - сказал он. 

Денис Маслов
Фото: uba.ua
Денис Маслов

Согласно с информацией на сайте Центральной избирательной комиссии, 36-летний Маслов, №138 в избирательном списке "Слуги народа", является директором компании "АВИН ТРЕЙД". Проживает в Днепре. 

По данным YouControl, "АВИН ТРЕЙД" занимается оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных. Также в видах деятельности указаны деятельность агентов по торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами; деятельность агентов по торговле пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями; оптовая торговля молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами.

По информации "Асоціації правників України" от 2019 года, Маслов являлся руководящим партнером АО "Лоуатек". Специализируется на гражданском, уголовном и хозяйственном праве. 

Напомним, что информация о возможном назначении Ткаченко министром культуры появилась 1 июня, после того, как фракция "Слуга народа" поддержала его кандидатуру

В "СН" сообщили, что после вступления на должность министра вместо него председателем комитета по вопросам информполитики будут рекомендовать Никиту Потураева.

3 июня Кабмин внес в Раду проект постановления о назначении Ткаченко министром. 

Парламентский комитет во вопросам гуманитарной и информационной политики уже рекомендовал назначить нардепа от "Слуги народа" и главу этого комитета Александра Ткаченко министром культуры и информполитики. Завтра назначение будут рассматривать в зале заседаний. 

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