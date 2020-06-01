Фракция "Слуга народа" поддержала кандидатуру Ткаченко на должность министра культуры

Новым министром культуры может стать народный депутат от фракции "Слуга народа", бывший гендиректор "1+1 медиа" Александр Ткаченко. Об этом в комментарии LB.ua сообщила нардеп "СН" Евгения Кравчук.

Ткаченко также является главой парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики в Верховной Раде IX созыва. Кравчук добавила, что после вступления на должность министра вместо него председателем комитета по вопросам информполитики будут рекомендовать Никиту Потураева.

Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура на своем канале в Telegram сообщил, что фракция поддержала кандидатуру Ткаченко почти единогласно.

Ранее Ткаченко также называли возможным кандидатом в мэры Киева. 7 октября 2019 он также подтвердил, что претендует на должность главы КГГА.

Ткаченко в 1994—1999 гг был президентом телекомпании (продакшн-студии) «Нова мова», которая производила телепрограммы «Послесловие» и «Лица мира» для каналов «УТ-1» и «Интер».

В 1996—1997 гг возглавлял службу новостей ТСН и стал заместителем генерального продюсера канала «1+1». В 1998 году покинул «1+1», сосредоточившись на развитии «Нової мови».

В апреле 1999 года возглавил телеканал «Новый канал», который уже в 2000 году вошёл в тройку лидеров рынка. Пост генерального директора покинул в 2005 году.

С марта по май 2008 года работал в Москве заместителем генерального директора телеканала РЕН-ТВ в рамках консультационного соглашения. Занимался программированием контента и сетки вещания.

С августа 2008 года занимает должность генерального директора группы 1+1 медиа, в которую входят телеканалы «1+1», «2+2», «ТЕТ», «ПлюсПлюс», «Бигуди», «Униан-ТВ», «1+1 International» и Ukraine Today, сейлз-хаус Плюсы и компания по производству телеконтента 1+1 продакшн.

В апреле 2014 года на фоне крымского кризиса и вооружённого конфликта на востоке Украины призвал украинские телеканалы отказаться от трансляции российских сериалов о силовиках. В дальнейшем выступил в поддержку законопроекта о запрете российских фильмов и сериалов, пропагандировавших её вооружённые и правоохранительные силы.

На парламентских выборах 2019 избран народным депутатом от партии Слуга народа, №9 в списке.

Напомним, 28 мая заместитель главы Офиса Президента Юрий Костюк в комментарии LB.ua сообщил, что до конца текущей недели в Офисе президента хотят сформировать шорт-лист из трех кандидатов.

При этом он отказался называть конкретные фамилии кандидатур, которые рассматриваются на пост. "Мы думаем не только о министре, а о команде в целом", – добавил Костюк.

Он рассказал, что в ОП проводят консультации с "большим кругом" представителей культурной среды и просят, чтобы каждый порекомендовал кандидатов в министры.