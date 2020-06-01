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​Путин назначил новую дату голосования за обнуление его президентских сроков

Референдум состоится 1 июля.

​Путин назначил новую дату голосования за обнуление его президентских сроков
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назначил на 1 июля всенародное голосование за изменения в Конституцию, которые могут позволить ему остаться при власти до 2036 года.

Об этом говорится на сайте Кремля.

"Проведем общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года", - заявил Путин на совещании с руководством Центризбиркома и рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Напомним, что по действующей Конституции России Путин не может участвовать в выборах президента в 2024 году, поскольку сейчас находится на втором подряд президентском сроке.

Поэтому в Госдуме решили ее изменить, внеся поправку об обнулении президентских сроков после принятия новой Конституции. Это позволит Путину находиться у власти еще два президентских срока, то есть до 2036 года.

Поправки в Конституцию требуют одобрения граждан на всенародном голосовании. В отличие от референдума для признания общероссийского голосования состоявшимся не требуется явка более 50%.

Оно должно было состояться еще 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса было отложено.

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