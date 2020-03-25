В России из-за коронавируса отложили голосование об обнулении президентских сроков Путина

Всероссийское голосование по поправкам в Конституции, которые предусматривают обнуление президентских сроков Владимира Путина, отложат из-за пандемии коронавируса.

Об этом объявил сам Путин в обращении к жителям России.

"Естественно, возникает вопрос и об организации общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, с предварительно определенной датой 22 апреля... Считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату", - сказал Путин.

Также для снижения скорости распространения болезни российский президент объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей.

"Выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля. Все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские, финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу", - заявил Путин.

По данным американского центра Джона Хопкинса, в России официально зарегистрировали 495 случаев коронавирусной болезни. Умер 1 человек, а 22 вылечились.

Напомним, конституционная реформа в России позволит Путину остаться у власти до 2036 года.

Очередные президентские выборы в России состоятся в 2024 году.