Испания опередила Китай по количеству умерших от коронавируса

Испания 25 марта опередила Китай по количеству людей, умерших от нового коронавируса.

Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Минздрава.

Общее количество инфицированных уже превысило 47 тысяч человек, в том числе за последние сутки выявили 7937 новых случаев заражения.

С начала эпидемии умерли 3434 человека (в том числе за сутки - 738), а 5367 полностью выздоровели (за сутки - 1573 человек). В отделениях интенсивной терапии находятся 3166 человек.

Самое большое количество инфицированных - в Мадриде (14,6 тыс. человек) и Каталонии (9,9 тыс.). Больше тысячи заболевших также в Стране Басков, Андалузии, Кастилии-Леон, Кастилии-Ла-Манча, Валенсии, Галисии, Наварре. Меньше всего - в африканских городах Сеута и Мелилья.

По количеству смертей от коронавируса Испания уступает только Италии, где умерли 6820 человек.

В Испании сейчас 11-й день 15-дневного карантина, но его, вероятно, продлят до 30 дней.

Школы, бары, рестораны, большинство магазинов в стране не работают. Публичные собрания запрещены, люди преимущественно сидят по домам.