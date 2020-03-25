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Администрация Трампа и сенаторы-демократы достигли соглашения по законопроекту о поддержке экономики США на $2 трлн

Законопроект предусматривает выплаты гражданам, поддержку бизнеса и финансирование различных отраслей экономики.

Администрация Трампа и сенаторы-демократы достигли соглашения по законопроекту о поддержке экономики США на $2 трлн
Фото: EPA/UPG

Администрация президента США Дональда Трампа и сенаторы-демократы достигли соглашения по законопроекту об экстренной помощи американской экономике и гражданам общим объемом порядка $2 трлн.

Об этом сообщает Dow Jones со ссылкой на директора по законодательным вопросам Белого дома Эрика Уэланда, передает "Интерфакс-Украина".

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл, а также лидер демократического меньшинства Чак Шумер в ближайшее время объявят о достигнутых договоренностях.

Законопроект предусматривает денежные выплаты гражданам в размере $1200, создание программы поддержки малого бизнеса объемом $367 млрд, а также выделение $500 млрд для финансирования различных отраслей экономики, поддержки городов и штатов.

Напомним, 12 марта Трамп объявил о закрытии границ для въезжающих из Европы сроком на 30 дней. Он также обвинил ЕС в недостаточно решительной борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2.

Ранее Трамп подписал указ о выделении $8 млрд на борьбу с коронавирусоми, заверил, что все под контролем, и призвал граждан сохранять спокойствие. Также сообщалось, что США предоставят бизнесу трехмесячные налоговые каникулы из-за коронавируса.

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