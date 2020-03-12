США из-за коронавируса закрыли въезд для путешествующих из Европы

США на 30 дней приостановили все пассажирские перевозки из континентальной Европы, чтобы сдержать распространение коронавируса SARS CoV-2. Об этом сообщил президент Дональд Трамп, пишет Reuters.

Заявление Трампа было сделано после того, как Италия установила наиболее жесткие меры контроля, закрыв бары, парикмахерские, рестораны и все магазины, кроме продуктовых, а также аптек.

Трамп заявил, что ограничения на поездки из Европы в США будут применяться с полуночи пятницы, 13 марта, добавив, что подобные меры в отношении путешественников из Китая и Южной Кореи помогли ограничить распространение вируса. Ограничения не будут распространяться на путешественников из Великобритании и на грузы из Европы.

Отмечается, что также ограничения не коснутся граждан США, которые возвращаются из Европы домой, а их тест на коронавирус показал негативный результат.

"Мы находимся в критическое время в борьбе с вирусом. Мы сделали жизненно важный шаг, начав действовать в Китае. Теперь мы должны предпринять те же действия с Европой. Мы не будем откладывать", - заявил Дональд Трамп.

И.о. министра внутренней безопасности Чуд Вулф уточнил, что ограничения касаются стран Шенгенской зоны. Это Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Швейцария. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Напомним, с сегодняшнего дня в Украине введен карантин. Все учебные заведения закрыты, а массовые мероприятия, в которых задействованы более 200 человек, - запрещены. В Киеве также закрыты все развлекательные учреждения, включая театры и кинотеатры.