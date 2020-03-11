В Италии за сутки выявили еще полторы тысячи случаев COVID-19, умерли 133 человека
В Италии за сутки выявили еще полторы тысячи случаев COVID-19, умерли 133 человека
Всю Италию закрыли на карантин
Всю Италию закрыли на карантин
В Киеве до конца марта вводят ограничительные меры из-за коронавируса
В Киеве до конца марта вводят ограничительные меры из-за коронавируса
​Проблема 2036: Украине придется воевать
​Проблема 2036: Украине придется воевать
​В Хургаде от коронавируса умер 60-летний немец
​В Хургаде от коронавируса умер 60-летний немец
Почему рухнула нефть. Как Саудовская Аравия вынудила РФ выйти из сделки с ОРЕС
Почему рухнула нефть. Как Саудовская Аравия вынудила РФ выйти из сделки с ОРЕС
Стали известны имена погибших при обстреле позиций под Песками 10 марта
Стали известны имена погибших при обстреле позиций под Песками 10 марта
Коронавірус в Італії: система охорони здоров'я на межі колапсу
Коронавірус в Італії: система охорони здоров'я на межі колапсу
​Профильный комитет Рады рассмотрит отмену медреформы
​Профильный комитет Рады рассмотрит отмену медреформы
ГлавнаяОбществоЗдоровье

В Киеве до конца марта вводят ограничительные меры из-за коронавируса

Будет временно ограничен образовательный процесс и проведение массовых мероприятий.

В Киеве до конца марта вводят ограничительные меры из-за коронавируса
Фото: facebook/Кличко - мер

В Киеве вводят профилактические меры для нераспространения коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом объявил в своем видеообращении мэр столицы Виталий Кличко.

"Друзья! Чтобы предотвратить возможное распространение заболевания коронавирус, власти столицы утвердили план противоэпидемических мероприятий и ограничений. Хотя в Киеве пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания, мы решили не ждать и обезопасить жителей города. Превентивные мероприятия в Киеве вводим с 12 марта. Предварительно - до конца месяца", - сказал он.

В частности, будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, в детских садах, вхудожественных, спортивных школах. Также будут ограничено проведение массовых мероприятий.

"Это касается и концертов, конференций, киносеансов и других мероприятий. Закрытыми будут и развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах", - пояснил мэр.

Общественный транспорт продолжит работать в обычном режиме. Его будут дважды в день дезинфинцировать.  

"Друзья! Никакой паники! Ответственно относимся к своему здоровью, соблюдаем правила гигиены. А если чувствуете себя плохо, - сразу обращайтесь к врачу. Берегите себя и тех, кто рядом! Вместе мы все преодолеем!", - добавил Кличко

Напомним, сегодня Кабинет министров рассмотрит вопрос введения карантина в учебных заведениях и запрета на проведение всех массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Ранее Киев получил первые экспресс-тесты на коронавирус.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также