В Киеве вводят профилактические меры для нераспространения коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом объявил в своем видеообращении мэр столицы Виталий Кличко.

"Друзья! Чтобы предотвратить возможное распространение заболевания коронавирус, власти столицы утвердили план противоэпидемических мероприятий и ограничений. Хотя в Киеве пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания, мы решили не ждать и обезопасить жителей города. Превентивные мероприятия в Киеве вводим с 12 марта. Предварительно - до конца месяца", - сказал он.

В частности, будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, в детских садах, вхудожественных, спортивных школах. Также будут ограничено проведение массовых мероприятий.

"Это касается и концертов, конференций, киносеансов и других мероприятий. Закрытыми будут и развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах", - пояснил мэр.

Общественный транспорт продолжит работать в обычном режиме. Его будут дважды в день дезинфинцировать.

"Друзья! Никакой паники! Ответственно относимся к своему здоровью, соблюдаем правила гигиены. А если чувствуете себя плохо, - сразу обращайтесь к врачу. Берегите себя и тех, кто рядом! Вместе мы все преодолеем!", - добавил Кличко

Напомним, сегодня Кабинет министров рассмотрит вопрос введения карантина в учебных заведениях и запрета на проведение всех массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Ранее Киев получил первые экспресс-тесты на коронавирус.