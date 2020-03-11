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В Минздраве уверяют, что дефицита антисептиков в Украине не будет

Производители рассказали о некоторых проблемах, но их обещают решить до конца недели.

В Минздраве уверяют, что дефицита антисептиков в Украине не будет
Виктор Ляшко
Фото: Макс Требухов

Министерство здравоохранения провело совещание с производителями дезинфицирующих средств и выяснило проблемы, которые возникают с их производством. По словам замминистра Виктора Ляшко, они будут решены за неделю.

Об этом он заявил на брифинге в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня у нас состоялась встреча со всеми производителями дезинфицирующих средств. Мы у них спросили о проблемах и готовности обеспечить нашу страну антисептическими дезинфицирующими средствами, растворами, чтобы не было проблем. Мы услышали их проблемы. Я думаю, что за неделю они будут решены", - сказал Ляшко.

"Наши производители готовы и имеют сырье, чтобы обеспечить нас качественными дезинфицирующими средствами, антисептиками на спиртовой основе. Проблем с доступом к антисептических средств не должно быть", - добавил он.

Напомним, ранее Минздрав запустил Telegram-бот, который отвечает на вопросы о коронавирусе.

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