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Украинец пытался вывезти в Польшу более 10,5 тыс. медицинских масок

Его задержали пограничники, товар изъят.

Украинец пытался вывезти в Польшу более 10,5 тыс. медицинских масок
Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники Львовского отряда задержали контрабанду медицинских масок на украино-польской границе в Волынской области.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"На украино-польской границе обнаружили медицинские 10 653 маски, которые гражданин Украины хотел незаконно вывезти из страны", - говорится в сообщении.

В ГПСУ уточнили, что на международный автомобильный пункт пропуска "Устилуг" прибыл автомобиль марки "Фольксваген" украинской регистрации.

Пограничники решили провести углубленный осмотр транспортного средства, и обнаружили в ходе проверки два специально оборудованных тайника. Так, в двойном дне багажного отделения находились марлевые и одноразовые медицинские маски на 356 тыс. гривен.

Обнаруженный товар и автомобиль изъяты в установленном порядке.

Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, Минздрав не рекомендует носить маски для профилактики заболевания новым коронавирусом. Маски стоит надевать людям, которые уже заболели, для снижения риска заражения других в закрытых помещениях. На улице маски неэффективны.

Ранее на Закарпатье предотвратили контрабанду более 3 тысяч медицинских масок в Румынию.

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