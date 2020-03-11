Пограничники Львовского отряда задержали контрабанду медицинских масок на украино-польской границе в Волынской области.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
"На украино-польской границе обнаружили медицинские 10 653 маски, которые гражданин Украины хотел незаконно вывезти из страны", - говорится в сообщении.
В ГПСУ уточнили, что на международный автомобильный пункт пропуска "Устилуг" прибыл автомобиль марки "Фольксваген" украинской регистрации.
Пограничники решили провести углубленный осмотр транспортного средства, и обнаружили в ходе проверки два специально оборудованных тайника. Так, в двойном дне багажного отделения находились марлевые и одноразовые медицинские маски на 356 тыс. гривен.
Обнаруженный товар и автомобиль изъяты в установленном порядке.
Напомним, Минздрав не рекомендует носить маски для профилактики заболевания новым коронавирусом. Маски стоит надевать людям, которые уже заболели, для снижения риска заражения других в закрытых помещениях. На улице маски неэффективны.
Ранее на Закарпатье предотвратили контрабанду более 3 тысяч медицинских масок в Румынию.