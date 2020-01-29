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Супрун: от коронавируса не помогут защитные маски, БАДы и лук

Чтобы сделать себя менее уязвимым, нужно часто мыть руки с мылом, избегать контакта с больными и сбалансировано питаться.

Супрун: от коронавируса не помогут защитные маски, БАДы и лук
Фото: EPA/UPG

Защититься от коронавируса, как и от гриппа и простуды, нельзя при помощи защитных масок, БАДов, иммуномодуляторов, лука и гомеопатии. Об этом на своей странице в Facebook сообщила бывшая глава Минздрава Украины Уляна Супрун

Также не помогут оксолиновая мазь и вакцины, якобы предупреждающие коронавирус, потому что пока их не существует. 

Чтобы сделать себя менее уязвимым к заболеваниям, бывшая глава министерства здравоохранения посоветовала придерживаться таких рекомендаций: мыть руки, сбалансировано питаться, пить достаточно жидкости, проветривать и увлажнять помещения, заниматься спортом и спать в достаточном количестве. 

Также Супрун опровергла информацию, что "уханский" коронавирус может передаваться через фрукты или посылки из Китая.

"На фруктах несколько суток могут быть вирионы, но в случае, если они туда попали вместе с фекалиями больных людей или животных-носителей. В любом случае, эта среда не подходит для длительного выживания вируса во время транспортировки фруктов", – пояснила она.

Также Супрун перечислила факты, которые сейчас известны о вирусе 2019-nCoV. 

  • он передается от человека к человеку;
  • чтобы защититься, нужно часто и тщательно мыть руки водой и мылом, не прикасаться грязными руками к глазам, носу или рту, избегать тесного контакта с больными; 
  • по симптомам похож на острое респираторное заболевание – преимущественно это горячка, кашель, осложненное дыхание;

"Если ощущаете, что заболели, оставайтесь дома, избегайте тесного контакта с другими людьми, чихайте и кашляйте в сгиб локтя и прикрывайте рот и нос салфетками, мойте после этого руки с мылом, проветривайте помещения и дезинфицируйте поверхности. Сообщите о своих симптомах семейному врачу", – посоветовала она. 

Напомним, по последним данным, количество заболевших 2019-nCoV составило 5 тыс. 974 человека, число случаев летального исхода – 132, из них 125 случаев приходится на провинцию Хубэй, являющуюся эпицентром распространения болезни. 

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