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Все школы Мариуполя закрывают на карантин

Школы закрываются на карантин 30 января.

Все школы Мариуполя закрывают на карантин
Фото: mariupolrada.gov.ua

В Мариуполе с 30 января приостановят занятия во всех школах города из-за вспышки гриппа и ОРВИ. Об этом сказано в пресс-службе мэрии города. 

Также занятия приостановлены во всех учреждениях внешкольного образования.

"В связи с ежедневным увеличением количества учеников, заболевших респираторными инфекциями... с 30 января приостановлен образовательный процесс в учреждениях общего среднего и внешкольного образования города", - сказано в сообщении.

Занятия возобновятся после стабилизации заболеваемости и соответствующего приказа департамента образования.

По данным мэрии, на 29 января заболело более 16% школьников..

Напомним, 27 января сообщалось, что в связи с повышением уровня заболеваемости на грипп и ОРВИ, школьников отправили на карантин уже как минимум в восьми областях Украины.

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