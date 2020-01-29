Все школы Мариуполя закрывают на карантин

В Мариуполе с 30 января приостановят занятия во всех школах города из-за вспышки гриппа и ОРВИ. Об этом сказано в пресс-службе мэрии города.

Также занятия приостановлены во всех учреждениях внешкольного образования.

"В связи с ежедневным увеличением количества учеников, заболевших респираторными инфекциями... с 30 января приостановлен образовательный процесс в учреждениях общего среднего и внешкольного образования города", - сказано в сообщении.

Занятия возобновятся после стабилизации заболеваемости и соответствующего приказа департамента образования.

По данным мэрии, на 29 января заболело более 16% школьников..

Напомним, 27 января сообщалось, что в связи с повышением уровня заболеваемости на грипп и ОРВИ, школьников отправили на карантин уже как минимум в восьми областях Украины.