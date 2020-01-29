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В Запорожской области от гриппа умерла женщина

У 51-летней женщины не было прививки от гриппа.

В Запорожской области от гриппа умерла женщина
Фото: Макс Требухов

В Запорожской области умерла 51-летняя женщина, у которой был диагностирован грипп и пневмония. Об этом сообщил запорожский областной центр Минздрава. 

Женщина заболела 17 января 2020 года, обратилась за медпомощью на 8-й день заболевания, 24 января. После чего была госпитализирована в областную инфекционную больницу в тяжелом состоянии. 

"28.01.2020 женщина умерла, несмотря на активные реанимационные мероприятия", - сказано в сообщении.

В настоящее время проводятся вирусологические исследования материала на наличие вирусов гриппа. Клинически выставлен диагноз “Грипп, негоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония, тяжелое течение”.

По данным медиков, у женщины не было прививки от гриппа.

Напомним, в связи с повышением уровня заболеваемости на грипп и ОРВИ, на карантин закрыли школы в 8 областях. 

Кроме того, по состоянию на 22 января в Украине было зафиксировано 11 смертей вследствие гриппа.

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