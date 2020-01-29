​Полиция хотела взыскать с "минера" моста Метро Белько 70 тыс. гривен за сбитый квадрокоптер, - адвокат

"Иск не удовлетворят. Но отношение к ветерану АТО - понятно".

Полиция хотела взыскать с бывшего военнослужащего Алексея Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве, около 70 тыс. гривен за сбитый им квадрокоптер.

Об этом сообщил в фейсбуке адвокат Маси Найем.

"Благодарю Службу безопасности Украины за адекватное отношение к делу ветерана. Не благодарю Национальную полицию Украины", - написал он.

По его словам, Нацполиция, зная результаты экспертизы (психиатрической экспертизы, которая подтвердила, что Белько необходимо лечение, - ред.), подала гражданский иск, в котором просят взыскать с Алексея Белько имущественный ущерб в размере 69 871 гривен за сбитый коптер Dji inspire 1 pro.

"И это при том, что 10 июля 2017 года коптер купили за 59 000 гривен. Иск не удовлетворят. Но отношение к ветерану АТО - понятно", - отметил Найем.

Напомним, 18 сентября прошлого года Белько на автомобиле заблокировал движение на мосту Метро в Киеве и угрожал его взорвать. Четких требований к правительству или конкретным лицам он не выдвигал. Через несколько часов он сдался полиции.

После задержания в полиции сообщили, что не будут выдвигать против Белько обвинения в подготовке теракта, инцидент переквалифицировали в хулиганство. У Белько не было при себе взрывчатки, только карабин и помповое ружье, из которого он стрелял по полицейскому дрону.

Министр по делам ветеранов Оксана Коляда передала жителям Киева извинения от Белько. А глава МВД Арсен Аваков пообещал взять бывшего военнослужащего на поруки и помочь ему пройти курс реабилитации от наркотиков.

20 января 2020 года суд поместил Белько в психиатрическую больницу до окончания досудебного расследования. Ранее суд продлил его арест до 16 февраля.