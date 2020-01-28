Народный депутат VIII созыва проникла на охраняемую территорию Государственного бюро расследований через забор с колючей проволокой и попыталась бросить мобильный телефон в замдиректора ведомства.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"По предварительной информации, около 11:00 28 января 2020 человек проник на охраняемую территорию Государственного бюро расследований по адресу: г. Киев, ул. С. Петлюры, 15 через забор с колючей проволокой. После этого зашел в актовый зал, где проходил брифинг первого заместителя директора ГБР, и во время его выступления попытался бросить в него мобильный телефон", - говорится в сообщении.

В связи с этим, человека вывели из зала проведения брифинга. В это время "она сопротивлялась стражам порядка".

"Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту возможного нарушения народным депутатом VIII созыва общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу. (Ее действия, - ред.) сопровождались особой дерзостью, связанной с сопротивлением представителю власти, прекращавшему хулиганские действия указанного лица (ч.3 ст.296 Уголовного кодекса)", - заявляют в ГБР.

В случае доказательства вины, народному депутату VIII созыва грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Как следует из видео 5 канала, речь идет об экс-представительнице "Народного фронта" Татьяне Чорновол.

Сообщается также, что к Чорновол еще до начала брифинга подошла охрана и спросила, как она прошла в зал. Экс-депутат ответила, что она потерпевшая на Майдане. А когда мероприятие началось, ее силой вытолкали в дверь, находящуюся за ее спиной.

Кроме того, Чорновол заявила, что к ней применили грубую физическую силу.

"Мне ногу повредили", - сказала она.

Напомним, 20 января на сайте ГБР опубликовали имена заместителей Венедиктовой. Ее первым замом ГБР стал Александр Бабиков, который был адвокатом президента-беглеца Виктора Януковича. 28 января Бабиков заявил, что не представлял интересы Януковича, а как сотрудник адвокатского объединения Aver Lex лишь подписывал технические документы. Однако заявление замглавы ГБР о том, что он не был адвокатом Януковича, опровергли документами.