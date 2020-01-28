Украина прекращает прямое авиасообщение с Китаем, - Минздрав

Прямого сообщения не будет с 3 февраля.

Начиная с 3 февраля Украина временно прекращает прямое авиасообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса.

Об этом на брифинге сообщил генеральный директор Директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Андрей Скипальский, информирует УНИАН.

По словам чиновника, известно, что перевозчик прекращает "единую прямую связь с Китаем", пока "ситуация не изменится".

"С 3 февраля у нас не будет прямого сообщения", - сказал Скипальский.

Ранее сообщалось, что украинская авиакомпания SkyUp с февраля приостановит рейсы в Китай, а туроператор JoinUp вернет своих туристов с китайского острова Хайнань 29 января и 1 февраля.

Напомним, по последним данным, число умерших от вируса 2019-nCoV превысило 100 человек, болеют более 4500 человек.

В Украине по состоянию на 27 января не подтвердился ни один случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV.

Тем не менее, посольство Украины официально призвало граждан покинуть Китай.

По данным СНБО, в настоящее время в Китае находится около 10 тыс. граждан Украины.