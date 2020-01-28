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Трех жителей Закарпатья приговорили к пожизненному за убийство студентов из Индии

Трех жителей Закарпатья приговорили к пожизненному за убийство студентов из Индии
Дом, в котором произошло убийство
Фото: zk.npu.gov.ua

Ужгородский горрайонный суд признал виновным троих жителей Закарпатья в убийстве двух студентов из Индии, которое произошло 10 апреля 2016 года. Их приговорили к пожизненному заключению.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

Осужденные - двое мужчин в возрасте 24 и 29 лет, а также женщина в возрасте 24 лет.

Преступление произошло около 4 часов утра, когда индийцы спали после застолья.

По данным следствия, убийцы избили спавших иностранцев камнями, нанесли им несколько ударов ножом по голове, шее и туловищу и сбежали с награбленным: планшетами, ноутбуком и золотыми украшениями. Во время убийства преступники находились под действием метамфетамина.

Одному индийцу удалось выжить, и после нападения он позвал на помощь владельца дома, который они снимали.

В результате одного из убийц задержали почти сразу, а двое других были остановлены на границе при попытке выехать из страны.

Спустя почти четыре года суд вынес им приговор, признав виновными по ст.115 (умышленное убийство), ст.15 ст.115 (покушение на убийство), ст.187 (разбой), ст.307 (сбыт психотропных веществ) Уголовного кодекса.

Все трое получили пожизненное заключение. Приговор вступит в силу после решения апелляции.

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