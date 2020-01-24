У руководителя одного из филиалов госпредприятия требовали 375 тысяч гривен, обещая оставить его в должности.

В пятницу, 24 января, сотрудники Офиса генпрокурора и СБУ задержали и.о. директора "Закарпатского облавтодора" и начальника отдела филиала этого же предприятия во время получения взятки.

Фото: ssu.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По версии следствия, чиновники требовали у руководителя одного из филиалов госпредприятия 375 тысяч гривен, обещая оставить его в должности.

Задержали вымогателей во время получения 325 тысяч гривен.

Фото: ssu.gov.ua

"В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, а также направления в суд ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Проводятся неотложные следственные действия.

Фото: ssu.gov.ua

Пресс-центр СБУ сообщает, что управление внутренней безопасности Службы проверяет другие факты вымогательства и получения неправомерного вознаграждения участниками группировки, которые, по оперативной информации, имели системный характер.

В марте 2019 директору Закарпатского облавтодора было предъявлено подозрение в хищении 1,9 млн гривен. Сообщалось, что директор госпредприятия и должностные лица коммерческой структуры разработали схему по завладению деньгами, выделенными на строительство и ремонт дорог.