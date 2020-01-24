Из-за сообщения о минировании в Киеве закрыли пять станций метро

Не работают станции "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота" и "Театральная".

Киевский метрополитен после анонимного сообщения о минировании закрыл для проверки пять станций метро.

Об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия в фейсбуке.

"В связи с анонимным звонком о минировании, правоохранители проводят поочередно проверку станций "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота", "Театральная" - с временным закрытием станций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данные станции временно закрыты.

Напомним, ранее суд поместил в психиатрическую больницу бывшего военнослужащего Алексея Белько, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве.

Уголовный кодекс Украины содержит отдельную статью 259 о заведомо ложном сообщении об угрозе взрыва, она предусматривает до шести лет лишения свободы, если преступление совершено в первый раз, и до восьми лет, если во второй.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел изменит порядок реагирования на сообщения о минировании из-за множества ложных вызовов.

В декабре прошлого года Кабмин инициировал усиление ответственности для людей, которые совершают ложные заявления о минированииобщественно важных объектов. Сообщалось, что наказание для псевдоминеров будет предусматривать обязательную конфискацию имущества.