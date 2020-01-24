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Кличко опроверг заявления "Киевметростроя" о задержке строительства метро на Виноградарь

Мэр заверил, что все работы продолжаются по графику и никаких сбоев нет.

Фото: kyivcity.gov.ua
Мэр Киева Виталий Кличко открестился от недавних заявлений генподрядчика "Киевметрострой" о задержке строительства метро на Виноградарь и уверил, что все работы продолжаются по графику и никаких сбоев в строительстве нет.

Об этом мэр заявил во время инспекции строительства метро, передает пресс-центр КГГА.

"Сейчас мы находимся на станции "Мостицкая" на глубине 20 метров. В последнее время много спекуляций в СМИ, которые не соответствуют действительности, о том, что идет срыв работ, что станции не откроются в поставленные сроки. С представителем "Киевметростроя" мы провели совещание, на котором он заверил, что все обязательства, которые взял на себя город, мы выполняем, а также контролируем ход работ ", - заявил Кличко.

Мэр пообещал, что в декабре 2021 года откроются две станции метро на Виноградарь.

Фото: kyivcity.gov.ua
Фото: КГГА
Фото: КГГА

"Работы идут интенсивно, без сбоев сроков. Город полностью контролирует ход работ, и мы видим уже воочию изменения, которые произошли за короткий промежуток времени. Сейчас идет сборка щита, и через несколько месяцев уже будет проводиться работа под землей, а дальше будут проводиться работы наземные", - сказал Кличко.

Он также отметил, что подрядчик заказал все необходимое оборудование для начала работы тоннелепроходческого щита для строительства тоннеля между станциями "Мостицкая" и "Сырец".

Стоимость строительства станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" - около 6 млрд грн. Из них город уже выделил 4 млрд грн.

Напомним, 17 января суд арестовал счета "Киевметростроя" по делу растраты при строительстве метро на Виноградарь. За один день до этого, в "Киевметрострое" сообщили, что сроки завершения строительных работ по строительсву метро на Виноградарь откладываются на год. Главный инженер строительства метро на Виноградарь Евгений Шатайкин заявлял, что предприятие катастрофически отстает от графика. 

18 декабря сообщалось, акционеры этой компании решили досрочно прекратить полномочия наблюдательного совета компании и избрать его новый состав из-за низких темпов строительства.

Кроме того, согласно ресурсу "Наші гроші", чиновники "Киевметростроя" отмывали проценты с более миллиарда выделенного бюджета на строительство метро на Виноградарь. Проценты они получали благодаря депозиту в банке, на который положили выделенные деньги. Чиновники получили 95% аванса на строительство на 24 месяца, вместо 30% на 3 месяца.

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