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Зеленский с женой посетили мемориал "Яд Вашем" в Иерусалиме

Президентская чета возложила цветы к участкам монумента, где говорится об Украине.

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский с женой в пятницу посетил мемориальный комплекс "Яд Вашем" в Иерусалиме.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Зеленские осмотрели фотовыставку "Вспышки памяти" на территории комплекса, где представлены фотографии, посвященные нацистской пропаганде, фотосвидетельства, сделанные евреями во время Холокоста. Отдельная экспозиция посвящена истории освобождения узников концлагеря Аушвиц.

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Также президентская чета возложила цветы к участкам монумента "Долина уничтоженных общин", посвященных памяти еврейских общин Украины и Польши, частично или полностью уничтоженных во время Холокоста.

Фото: president.gov.ua

Напомним, что 23 января Зеленский, будучи в Израиле, пропустил форум памяти Холокоста, на котором выступал в том числе президент России Владимир Путин.

24 января он встретился с президентом Израиля Реувеном Ривлиным и премьером Беньямином Нетаньяху.

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