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Зеленський розповів Нетаньяху історію Голокосту (Шоа) своєї родини

Зеленський прочитав прем'єр-міністру Ізраїля Біньяміну Нетаньяху листа, адресованого усім жертвам трагедії Голокосту (Шоа), всьому єврейському народу. Він змалював три історії про Катастрофу та події Другої світової війни. LB.ua наводить текст листа.

«Перша історія. Вони не євреї, вони - караїми», - такі свідчення під загрозою розстрілу вона дала ССівцям щодо сусідки Волі Полякової та її батька - Мордехая Зенгіна. Родину Мойсея Ховайла, його дружину, маленьку дитину, вона заховала у селі, неподалік Бахчисараю. Вона, завідувачка дитячого садка, в окупованому нацистами Криму, приховала національність своїх вихованців. Видала їх за кримських татар, давала їм татарські імена, навчила їх кримськотатарської мови та звичаям, діставала фальшиві документи і медичні довідки. Вона - мусульманка за віросповіданням. Вона врятувала 88 євреїв. І звали її Саїде Аріфова.

Друга історія. Його в’язничний номер 2399. Він, як і решта бранців концтабору, тримався у жахливих умовах, у 14 бараці, третього поля, де жили до 700 в’язнів. Він відмовився від дострокового звільнення. «Якщо не буду тут, хто допоможе цим людям перейти усі страждання. Вони підуть у вічність зі своїми гріхами, у глибокій зневірі, що супроводить їх до пекла», - він написав у листі до своїх шістьох дітей, що чекали його вдома. Він - український священник греко-католицької церкви. Він рятував євреїв, видававши їм понад 600 церковних метрик про хрещення. Він був за це направлений до концтабору Майданек. Його звали Омелян Ковч.

Ці історії насправді про одне: твоя національність, твоя релігія, вік, стать, місце народження втрачають значення, коли є добре серце, що рухає тобою, і тотальне зло, якому ти протистоїш.

Третя історія. Історія сім`ї, де було четверо братів. Троє з них, а також їх батьки та їхні родини стали жертвами Холокосту. Їх розстріляли німецькі окупанти, що увірвалися до України. Залишився четвертий брат. В той час він був на фронті. Він повернувся живим. Пройшов Другу світову війну, зробивши внесок у перемогу над нацизмом та людоненавистною ідеологією. Через два роки після війни у нього народився син, а через 31 рік у нього народився онук, а через 40 років онук став президентом. І сьогодні він стоїть перед Вами, пане прем’єре-міністре».

Зеленський залишив на згадку прем'єру Нетаньяху цього листа.

Фото: офис президента

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