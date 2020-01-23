Зеленский помолился у Стены плача вместо участия в церемонии с Путиным
Зеленский помолился у Стены плача вместо участия в церемонии с Путиным
​Оппозиция шокирована заявлением Гончарука о передаче "Укрзализныци" в управление Deutsche Bahn
​Оппозиция шокирована заявлением Гончарука о передаче "Укрзализныци" в управление Deutsche Bahn
Население Украины составляет 37,289 млн человек, - данные электронной переписи
Население Украины составляет 37,289 млн человек, - данные электронной переписи
Путин предложил "пятерке" ООН новый Потсдам
Путин предложил "пятерке" ООН новый Потсдам
Бывший нардеп Логвинский и экс-первая замминистра юстиции Бернацкая выехали из страны (обновлено)
Бывший нардеп Логвинский и экс-первая замминистра юстиции Бернацкая выехали из страны (обновлено)
Арахамия предложил отказаться от синхронизации с законодательством ЕС (обновлено)
Арахамия предложил отказаться от синхронизации с законодательством ЕС (обновлено)
Израиль отдал России Александровское подворье в обмен на арестованную Нааму Иссахар
Израиль отдал России Александровское подворье в обмен на арестованную Нааму Иссахар
На Большой Окружной в Киеве загорелся ТЦ "Мебельный Городок" (обновлено)
На Большой Окружной в Киеве загорелся ТЦ "Мебельный Городок" (обновлено)
Российскому комику после шуток о Путине пришлось уехать из страны
Российскому комику после шуток о Путине пришлось уехать из страны
ГлавнаяПолитика

Зеленский посетит "Яд Вашем" и встретится с руководством Израиля

Обнародован рабочий график президента Украины в Израиле.

Зеленский посетит "Яд Вашем" и встретится с руководством Израиля
Фото: Lb.ua

В ходе рабочего визита в Израиль 24 января президент Владимир Зеленский проведет встречи с президентом Реувеном Ривлиным и премьером Биньямином Нетаньяху.

Рабочий график президента Украины обнародовал израильский журналист Шимон Бриман.

"Зеленский вдали от шумихи форума посетит музейный комплекс Яд Вашем и осмотрит всю экспозицию о трагедии Холокоста. Возложит в музее венок в память о жертвах Холокоста. Проведет в пятницу встречи с президентом Ривлиным и премьером Нетаниягу. Затем общение с израильским бизнесом, встреча с общественностью", - написал Бриман в своем фейсбуке.

Ранее сообщалось, что 23 января Зеленский отказался от участия в форуме вместе с украинской делегацией, отдав свое право на его посещение людям, пережившим Холокост, которым не хватило мест.

Вместо участия в церемонии с Путиным Зеленский помолился у Стены плача.

В Кремле подтвердили, что предполагаемая встреча Зеленского с президентом РФ Путиным в Иерусалиме не состоялась.

Напомним, 23 января в Израиле состоялся Всемирный форум памяти Холокоста, посвященный 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также