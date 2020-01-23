Послы G7 отметили усилия Зеленского в преодолении последствий катастрофы самолета МАУ

Послы стран "Большой семерки" отметили усилия президента Украины Владимира Зеленского в преодолении последствий катастрофы самолета Boeing 737 МАУ в Иране. Об этом сообщается в твиттере послов G7.

Кроме того, послы назвали украинскую украинскую программу реформ "амбициозной".

"Послы стран G7 продуктивно пообщались с главой Офиса президента Украины Андреем Богданом по необходимым шагам для дальнейшего прогресса в амбициозной программы реформ в Украине. Послы стран G7 также отдали должное работе президента Зеленского за его эффективные усилия и сотрудничество в преодолении последствий трагической авиакатастрофы самолета PS 752", - сказано в сообщении

Напомним, самолет рейса Тегеран-Киев авиакомпании "МАУ" разбился в Иране утром 8 января. Погибли 176 человек из семи стран, в том числе 11 украинцев (девять членов экипажа и две пассажирки).

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.

Иран должен был отправить в Украину черные ящики до 15 января включительно, однако по заявлениям заместителя генпрокурора Виктора Трепака, Иран не передал их. Без бортовых самописцев установить все причины трагедии самолета МАУ будет невозможно.

17 января стало известно, что доступ к бортовым самописцам "на месте" получит совместная группа экспертов из Канады, Украины и Ирана.