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Зеленский начал рабочий визит в Израиль (обновлено)

Президент и украинская делегация передали свои места на форуме памяти Хлолокоста тем, кто его пережил.

Зеленский начал рабочий визит в Израиль (обновлено)
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский прибыл в Израиль с рабочим визитом.

Об этом сообщается на сайте президента.

"Президент примет участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, посвященном 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Зеленский проведет встречи с руководством Израиля и представителями деловых кругов.

Обновление. Президент Зеленский и украинская делегация передали свои места на форуме памяти Холокоста тем, кто его пережил. Об этом сообщил Зеленский в фейсбуке.

"Прилетели в Израиль и узнали, что на Всемирный форум памяти Холокоста ограничено количество мест и на него трудно попасть многим из тех, кто пережил эту страшную трагедию. Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям. Пресса сообщает, что так же поступили некоторые министры израильского правительства. Считаю, что это правильно", - написал Зеленский.

Он отметил, что все запланированные встречи состоятся, но "на основное мероприятие должны попасть те, кто на это больше заслуживает".

"Те, кто совершил величайший подвиг - сохранил жизнь тогда, когда ее практически невозможно было сохранить", - сказал президент.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что не исключает встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Израиле.

На форуме планируется выступление президента Израиля Реувена Ривлина. Вслед за ним выступят президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, вице-президент США Майк Пенс, президент Франции Эммануэль Макрон, принц Уэльский Чарльз и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

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