Зеленский обсудил с президентом Швейцарии инвестиции в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Федеральным президентом Швейцарии Симонеттой Зоммаругою.

Об этом сообщается на сайте президента.

Зеленский поздравил Симонетту Зоммаругу с избранием на должность Федерального президента и подчеркнул, что Швейцария была и остается важным торговым партнером и одним из крупнейших инвесторов в экономику Украины.

"Стороны обсудили прогресс в продвижении к миру на востоке Украины, в частности - возвращение удерживаемых лиц, кораблей и уменьшение обстрелов в Донбассе. Также поднимался вопрос расширения мандата миссии ОБСЕ", - отмечается в сообщении.

Зеленский поблагодарил Швейцарию за поддержку в реализации реформ в рамках программ технической помощи. Также речь шла о вопросах реабилитации украинских военных, повышение энергоэффективности и увеличение инвестиций.

Зеленский, в частности, рассказал о новых программах для инвесторов.

"Мы готовим программу Investment nanny. Если инвестор принесет в Украину 100 млн долларов и более, то он получит личного менеджера, который знает пять языков и работать с клиентом круглосуточно. Этот менеджер будет решать все проблемы инвестора в любое время. У них будут государственные гарантии. А тех, кто инвестирует в следующие 2 года в приватизации в Украине 10 млн и более, мы освобождаем от налога на прибыль", - отметил президент.

Президент Швейцарии, в свою очередь, сообщила, что планирует посетить Украину в марте, чтобы обсудить новую программу помощи на следующие четыре года.

Напомним, ранее сообщалось, что Швейцария вызвалась провести конференцию по поддержке реформ в Украине в 2021 году.