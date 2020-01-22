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Зеленский пообещал иностранным инвесторам "няньку" и налоговые каникулы

Президент призвал вкладывать деньги в Украину.

Зеленский пообещал иностранным инвесторам "няньку" и налоговые каникулы
Фото: офис президента

Президент Владимир Зеленский пообещал ввести новые стимулы для инвестирования в Украине.

Об этом он сказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мы подготовили новую программу, которая будет называться Investment Nanny. Каждому инвестору, каждая компания, которая приведет в Украину 100 млн долларов плюс, мы обеспечим отдельный контракт с государством. Именно государство будет вас защищать, у вас будет менеджер (investment nanny), разговаривающий на пяти языках. 24/7 этот менеджер будет с вами работать. Любой вопрос, любая проблема - у вас будет контакт с менеджером и не будет никакой проблемы", - сказал он.

Зеленский напомнил, что Украина намерена выставит на продажу около 500 предприятий. Так называемая "большая приватизация" должна начаться уже весной.

"Первые два года всем инвесторам, которые пойдут в приватизацию [с инвестициями] 10 миллионов долларов плюс, мы даем налоговые каникулы. Вы не будете платить пять лет налог на прибыль. Welcome", - сказал он.

Напомним, что во время своего выступления Зеленский в Давосе заявил, что у Украины есть все для экономического прыжка, кроме инвестиций.

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