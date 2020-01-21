Зарплатная задолженность перед ГП "Львовуголь" составляет более 300 млн гривен.

Четверо лидеров профсоюза шахтеров Львовской области объявили голодовку в знак протеста против невыплаты зарплат.

Об этом сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Голодовку в знак протеста против невыплаты зарплат объявили руководитель рРегиональной организации независимого профсоюза горняков Украины г. Червонограда Мирослава Кафтан (шахта "Лесная"), главы ПВО НПГУ шахт "Межиричанская", "Степная" и "Червоноградская" ГП "Львовуголь" - Василий Лесняк, Василий Семканич и Валерий Бабий соответственно", - написал Волынец на своей странице в фейсбуке.

Фото: facebook.com/VolynetsMykhailo

Он сообщил, что голодающие находятся в помещении Львовской ОГА и не собираются покидать здание, пока не будет решен вопрос задолженности перед работниками предприятия.

Лидеры профсоюза горняков требуют, чтобы и.о. председателя Львовской ОГА срочно доложил президенту о критической задолженность и кризисе в отрасли.

По словам Михаила Волынца, по состоянию на 16 января зарплатная задолженность перед ГП "Львовуголь" составляет 317,79 млн грн (декабрь, ноябрь, частично октябрь 2019).

Напомним, 12 ноября 2019 года шахтеры Львовской области попросили президента Владимира Зеленского погасить 354 млн гривен долга по зарплате. В обращении говорилось, что сложившаяся ситуация может привести к социальному взрыву в регионе, в котором проживает 150 тыс. человек.

14 ноября Министерство финансов Украины перечислило один миллиард гривен для выплаты задолженности по зарплатам шахтеров Донбасса, Волыни и Львовской области.

17 декабря СБУ разоблачила руководство "Львовугля" на махинациях с зарплатами шахтеров.