Deutsche Bahn и "Укрзализныця" 22 января подпишут меморандум о сотрудничестве

Он будет подписан в Давосе.

Крупнейший железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn и "Укрзализныця" завтра, 22 января, в Давосе (Швейцария) планируют подписать меморандум о сотрудничестве.

Как пишет ЦТС, это следует из письма-приглашения на церемонию подписания, копию которого обнародовал народный депутат Украины, член транспортного комитета ВРУ Александр Скичко.

Нардеп отметил, что сотрудничество украинской и немецкой ж/д компаний не предполагает приватизацию первой, а будет заключаться в организации новой формы управления "Укрзализныцей".

"Готовится масштабный проект по сотрудничеству "Укрзализныци" и крупнейшего немецкого железнодорожного оператора Deutsche Bahn. Сразу отвечу, что это не приватизация и не концессия. Речь идет о привлечении немецких экспертов, опыта, управленческих и технологических решений", – написал Скичко.

"Завтра мы отправляемся в Давос за хорошими новостями, где должен быть подписан меморандум о сотрудничестве с Deutsche Bahn. Сразу скажу – это не значит, что после этого на железной дороге все изменится за один день. Для этого нужно провести много работы и сотрудничество с немцами станет мощной основой для изменений", – резюмировал он.

Фото: cfts.org.ua

Напомним, ранее Deutsche Bahn поддерживал необходимость реформирования "Укрзализныци".