Беларусь намерена закупать 30% нефти через Украину, - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь планирует 30% нефти закупать через Украину. Об этом белорусский лидер сообщил на совещании по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт, передает агентство БелТА.

"Сейчас в полном объеме альтернативы нет поставкам российской нефти. Но, как мы договаривались, диверсифицироваться нам надо. Надо идти к тому, что 30-40% мы будем покупать нефти в Российской Федерации. Процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину - проверенный уже путь. Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника", - рассказал Лукашенко.

По его словам, усложняются экономические условия, в которых приходится работать Беларуси. «Из-за введения Российской Федерацией налогового маневра неизбежно снижаются доходы республиканского бюджета, ухудшается эффективность работы наших нефтеперерабатывающих заводов. НПЗ столкнулись с проблемой финансирования текущей деятельности и, что немаловажно, своих инвестиционных программ, направленных на развитие производства», - отметил Лукашенко.

Напомним, 31 декабря Лукашенко провел совещание с руководством нефтехимического комплекса и поручил завершить переговоры с Россией по нефти и начать поставки из альтернативных источников.