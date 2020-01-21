Беларусь нашла замену российской нефти

Белорусская нефтяная компания (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup с поставкой в литовский порт Клайпеда 22 января.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на концерн "Белнефтехим".

Нефть будет поставлена железнодорожным транспортом на Новополоцкий НПЗ, уточнил представитель концерна. Объем партии составляет 80 тыс. тонн.

По оценке источника в порту, поставка нефти из Клайпеды в направлении Новополоцкого НПЗ обойдется Беларуси существенно дороже импорта по нефтепроводам - перевалка и транспортировка до завода по железной дороге будут стоить свыше $20 за тонну.

"Ждем эту поставку, а там дальше будем продолжать переговоры", - сказал агентству представитель "Белнефтехима" в ответ на вопрос о планах будущих поставок.

Продавцом сорта мог выступить французский Total, полагают источники агентства. Total не комментирует свою торговую деятельность.

Поставки на рынок Johan Sverdrup начались осенью 2019 года после запуска одноименного месторождения на шельфе Норвегии. Сорт является конкурентом Urals на рынке Европы, поскольку имеет очень близкие качественные характеристики.

В ноябре 2019 года Беларусь импортировала пробную партию казахстанской нефти в объеме 107,2 тыс. тонн. Нефть из Казахстана обошлась по цене $330,22 за тонну или примерно $44 за баррель, свидетельствуют данные Белстата.

В конце декабря 2019 России и Беларуси не удалось договориться о поставках нефти на 2020 год. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонные разговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, после чего поручил руководителям нефтехимического комплекса найти альтернативу российской нефти.